Libia: svolta in Cirenaica, Haftar consente l'attracco delle navi battenti bandiera turca (3)

- Lo scorso febbraio, il sito web d'informazione francese "Africa Intelligence” aveva rivelato che la società turca Sck ha acquisito il monopolio del monitoraggio di tutte le importazioni marittime della Libia. I dettagli del contratto tra il ministro delle Finanze, Faraj Boumatari, legato al primo ministro uscente Fayez Sarraj, e la rappresentanza turca dell'Sck, pubblicati dal sito web "Sada.ly", sono considerati sfavorevoli alla Libia: oltre a supervisionare tutte le importazioni della Libia, rivela il sito internet libico, la società turca riceverà anche il 70 per cento delle entrate fiscali rilevanti nei primi cinque anni del contratto e il 60 per cento nei tre anni successivi. Una clausola del contratto prevede che, in caso di disdetta, entro due settimane dovranno essere versati alla rappresentanza Sck ben 2 milioni di euro. Le camere di commercio e spedizioni vogliono che il sistema Ectn venga abbandonato a favore del sistema automatizzato per i dati doganali (Asycuda) istituito dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, che è in uso in 80 Paesi. Secondo il sito web "Sada.ly", l'ente libico preposto alla spesa pubblica, il Libyan Audit Bureau, dovrà condurre un'indagine sulle circostanze della firma del contratto, che non è stato messo a gara. (segue) (Lit)