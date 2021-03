Libia: svolta in Cirenaica, Haftar consente l'attracco delle navi battenti bandiera turca (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia è un partner strategico della Turchia, particolarmente dopo il controverso accordo siglato da Ankara e Tripoli per la delimitazione delle Zone economiche esclusive nel novembre del 2019. Nel 2020 la Turchia ha esportato verso la Libia merci per 1,6 miliardi di dollari, con l’obiettivo di raggiungere quota 10 miliardi. Imprese appaltatrici turche sono inoltre attive da tempo nel Paese, specialmente prima della caduta dell’ex rais Muammar Gheddafi nel 2011. Le compagnie turche hanno avviato progetti edilizi per un valore che raggiunge i 29 miliardi di dollari, ma i progetti sono rimasti incompiuti a causa delle tensioni e delle guerre degli ultimi dieci anni. Al di là delle motivazioni di natura commerciale addotte dagli ufficiali militari della Cirenaica, va registrato come Egitto e Turchia abbiano da tempo riallacciato i rapporti. Prova ne è il fatto che la tregua in Libia raggiunta lo scorso ottobre sotto gli auspici delle Nazioni Unite continua a tenere. (segue) (Lit)