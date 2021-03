Libia: svolta in Cirenaica, Haftar consente l'attracco delle navi battenti bandiera turca (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha recentemente confermato in parlamento che l’Egitto è disposto a “un cambiamento reale” nella politica nei confronti della Turchia” se Ankara farà passi avanti coerenti con gli interessi del Cairo e porrà fine all’ingerenza negli affari interni dei Paesi della regione. “Ci teniamo alla continuazione dei rapporti tra i due popoli, ma la situazione politica è legata alle posizioni negative assunte dalla leadership turca contro l'Egitto, ma questo non influirà sui rapporti tra i due popoli”, ha dichiarato Shoukry. Lo scorso 12 marzo il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, aveva annunciato il ripristino dei colloqui diplomatici e di intelligence tra i due Paesi per la prima volta dal 2013. Le dichiarazioni di Cavusoglu che erano state precedute da simili affermazioni da parte del ministro della Difesa, Hulusi Akar, rappresentano, secondo molti osservatori, un tentativo di Ankara per contrastare il crescente isolamento della Turchia a livello regionale e internazionale che vede Israele, Egitto, Arabia Saudita, Grecia e Cipro accumunati dalle tensioni contro il governo turco. (Lit)