Omicidio Cerciello Rega: difesa Natale Hjorth, immagine Gabriel bendato è offesa dignità uomo

- "Dobbiamo misurarci con quella foto orribile di Natale - Gabriel Natale Hjorth - bendato e ammanettato, e di quel video che tardi è entrato in questo processo per capire in che condizioni sono state rilasciate le prime dichiarazioni". Lo ha detto l'avvocato Fabio Alonsi, legale dell'avvocato di Gabriel Natale Hjorth, imputato nel processo per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega ucciso nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019 nel quartiere Prati a Roma. Alonsi si riferisce alla foto del suo assistito ammanettato e bendato dopo l'arresto in via Inselci. "Vicenda ignominiosa - ha detto Alonzi- non sono per questo processo ma per la giustizia italiana. Atto che è offesa alla dignita dell'uomo e che nessuano dovrebbe vedere; nulla può giustificare quella immagine. Un gesto che aveva valore simbolico tanto che viene diffusa tra le chat dei carabinieri". Ma Alonzi sottolinea anche che "nessuno di noi" della difesa "ha inteso fare processo all'Arma carabinieri che ha reagito immediatamente alle procedure illegali sanzionando i responsabili". (Rer)