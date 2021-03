Georgia: presidente Zurabishvili riceve vaccino contro il Covid-19 in diretta Tv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente georgiana Salome Zurabishvili ha ricevuto la somministrazione del vaccino AstraZeneca contro il Covid-19 in diretta televisiva. Il capo dello Stato è stato vaccinato in un ospedale per malattie infettive. "Se vogliamo uscire dalle terribili conseguenze economiche della pandemia globale, dobbiamo usare ciò che ci è stato dato e ci verrà dato per proteggere la società, il Paese e uscire da questa crisi", - ha detto Zurabishvili dopo la vaccinazione. (Rum)