Cina: primo contagio locale di Covid dopo 31 giorni senza nuovi casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un operatore sanitario nella provincia dello Shaanxi, nella Cina nord-occidentale, è stato confermato come caso di Covid-19, ponendo fine alla serie di 31 giorni di segnalazione di zero nuovi casi trasmessi a livello nazionale nella Cina continentale. Un'indagine preliminare ha dimostrato che l'esposizione è stata accidentale. Prima di questo singolo caso, la Cina continentale riportava zero casi dal 15 febbraio scorso. L'operatore era responsabile della raccolta di campioni di test all’acido nucleico dei pazienti Covid-19 e dello svolgimento di altre attività al laboratorio dell'ospedale di Xi'an, specializzato al trattamento dei pazienti Covid-19. Finora l'ospedale aveva riportato otto casi importanti e cinque casi infetti asintomatici in quarantena e sotto osservazione. Prima di essere contagiato, l'operatore di laboratorio aveva lavorato nel reparto di quarantena dell'ospedale dal 4 marzo, senza avere avuto contatti con l'esterno, come riporta il "Global Times". L'addetto di laboratorio, risultato negativo l'11 marzo nei test di routine settimanali, mercoledì ha mostrato sintomi tra cui mal di testa, febbre e infezione polmonare. Due test successivi sono risultati positivi. Tutti gli altri membri del personale dell'ospedale sono risultati negativi e sono state anche eseguite misure tra cui il campionamento ambientale. Yang Zhanqiu, vicedirettore del dipartimento di biologia dei patogeni dell'Università di Wuhan, garantisce che il rischio di diffusione dell'infezione è "estremamente improbabile”. “Il paziente è stato accidentalmente esposto al coronavirus in un reparto isolato, ha lavorato per molte ore e si è limitato alla raccolta e agli esami, ci sono poche possibilità che il virus si diffonda tra il pubblico". Dal momento che il personale medico avrebbe dovuto essere vaccinato, Yang risponde alle preoccupazioni sostenendo che non esiste un vaccino al mondo in grado di immunizzare completamente dal virus, aprendo così sui social cinesi dibattiti sul web circa l'efficacia dei vaccini Covid-19. (Cip)