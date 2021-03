Covid: a udienza per l'omicidio di Cerciello Rega un minuto di silenzio in memoria vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del Covid è stata rispettata questa mattina nell'aula Occorsio del tribunale di Roma dove si è sta volgendo l'udienza del processo in corte d'assise per l'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega avvenuta nel quartiere Prati a Roma, nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019. Il processo Cerciello Rega è stato il primo a ripartire dopo la chiusura totale della scorsa promavera. "Siamo riusciti, insieme, a portare a termine questo processo" ha detto Fabio Alonsi nell'arringa difensiva al suo assistito Gabriel Natale Hjorth per il quale il pm ha chiesto l'ergastolo cosi come per l'altro imputato Finnegan Lee Elder. (Rer)