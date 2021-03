India: coronavirus, 35.871 nuovi casi, il numero più alto da 102 giorni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il primo ministro, Narendra Modi, ha avuto una riunione in videoconferenza con i capi di governo degli Stati e dei Territori e ha evidenziato la necessità di passi rapidi e incisivi per fermare la seconda ondata di contagi emersa nelle ultime settimane ed evitare che diventi un’emergenza nazionale. Il premier, in particolare, ha espresso preoccupazione per la situazione del Maharashtra e di alcuni distretti: 70 in 16 Stati hanno registrato un aumento del 150 per cento dal primo al 15 marzo. Modi ha rilevato la necessità di prevedere micro zone di contenimento e richiamato all’attuazione massiccia delle attività di diagnostica, tracciamento e terapia, sollecitando un maggior impiego dei test molecolari negli Stati che utilizzano soprattutto quelli antigenici. Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, Modi ha chiesto un maggiore impegno nella riduzione degli scarti, citando come casi negativi gli Stati del Telangana, dell’Andhra Pradesh e dell’Uttar Pradesh, e nell’apertura di altri centri di somministrazione. (segue) (Inn)