Covid: sindaco Gori, bosco di 850 alberi a Bergamo è monumento che respira a vittime dell'epidemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo deciso di onorare la memoria delle vittime dell'epidemia con un'opera viva, un monumento che respira, realizzando un bosco di alberi e arbusti insieme all'associazione dei comuni virtuosi: le piante che vediamo oggi sono 100 ma alla fine saranno 850 e qui si terranno incontri dedicati ai bambini e alle famiglie, laboratori, lezioni di educazione ambientale per le scuole". Lo ha detto il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, intervenendo all'inaugurazione del "Bosco della memoria", dedicato alle vittime del coronavirus, davanti all'ospedale Papa Giovanni XXIII, il principale presidio ospedaliero della provincia "trasformato - ha ricordato il sindaco - dalla scorsa primavera in una trincea della lotta contro il virus, dove ancora oggi decine di persone contagiate sono ricoverate in gravi condizioni, dove tanti hanno perso la loro battaglia ma molti di più sono stati tratti in salvo grazie alla capacità e alla straordinaria abnegazione di medici, infermieri e personale sanitario".(Rem)