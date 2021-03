Germania: Covid, alberghi e ristoranti chiedono di riaprire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alberghi e ristoranti della Germania, chiusi dal 16 dicembre scorso in attuazione del blocco generale in vigore in Germania fino al 28 marzo per il contenimento della pandemia di Covid-19, tornano a chiedere di riaprire. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il settore denuncia di versare in “una situazione catastrofica” a seguito del lockdown. Il presidente dell'Associazione tedesca degli hotel e dei ristoranti (Dehoga), Guido Zoellick, ha dichiarato: “Non possiamo più resistere settimane o mesi in questo stato di shock”. Zoellick ha, quindi, chiesto al governo federale e agli esecutivi dei Laender di fornire “una prospettiva chiara e affidabile” per la riapertura degli alberghi e dei ristornati alla videoconferenza che la cancelliera Angela Merkel e i primi ministri degli Stati tedeschi terranno il 22 marzo prossimo. L'incontro è stato convocato per valutare l'efficacia del lockdown e decidere gli sviluppi futuri del piano per gli allentamenti delle restrizioni anticontagio, in vigore dall'8 marzo, a fronte del continuo aumento delle infezioni da coronavirus in Germania. (segue) (Geb)