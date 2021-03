Germania: Covid, alberghi e ristoranti chiedono di riaprire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, per Zoellick, devono essere migliorati gli aiuti che lo Stato fornisce alle imprese contro la crisi. “Se veniamo chiusi di forza, dobbiamo anche essere risarciti, per l'intero importo delle perdite”, ha affermato il presidente del Dehoga. Secondo Zoellick, ogni mese di lockdown provoca una perdita media del 75 per cento del fatturato per alberghi e ristoranti. Le aziende hanno esaurito le riserve di liquidità e sempre di più temono il fallimento. “La politica deve fare i compiti. Ci aspettiamo una migliore gestione della vaccinazione e dei test” per il coronavirus, ha infine dichiarato Zoellick, secondo cui si tratta del destino di 22 mila imprese con oltre 2,4 milioni di dipendenti. (Geb)