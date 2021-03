Covid: Smallwood (Oms), preoccupa la situazione nei Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) si è detta "particolarmente preoccupata" della situazione legata al Covid-19 nella regione dei Balcani ed in Europa centrale. Parlando in conferenza stampa, la responsabile dell'ufficio per le emergenze della sede europea dell'Oms Catherine Smallwood ha spiegato che in queste regioni il tasso di ricoveri in ospedali e di decessi legati al Covid sono "tra i più alti del mondo". "Siamo particolarmente preoccupati per la situazione epidemiologica nei Balcani, e anche in molti Paesi dell'Europa centrale", ha affermato Smallwood.(Res)