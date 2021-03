Covid: Fontana, Bergamo e Lombardia simbolo della pandemia, nostra gente ha dimostrato grande coesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella di oggi è una giornata molto importante: commemoriamo le vittime di questo terribile virus alle quali rivolgiamo il nostro ricordo. A loro va sempre il pensiero di tutti i lombardi. A loro, ma anche a tutti i familiari che, purtroppo, hanno subìto questi lutti". Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, oggi a Bergamo, per la 'Giornata nazionale delle vittime da Covid-19'. "È importante che il presidente del Consiglio, Mario Draghi abbia deciso di essere oggi in Lombardia, epicentro di questa terribile pandemia. Bergamo e l'intera regione sono i territori che più hanno sofferto, che più sono stati martoriati dal coronavirus. La Lombardia e Bergamo - ha concluso Fontana - stanno dimostrando, e hanno dimostrato, una grande capacità di resistenza, di difesa, di grande coesione. Consapevoli delle proprie forze, stanno esprimendo la volontà di ripartire, la volontà di superare i problemi quotidiani". (com)