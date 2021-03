Covid: Kyriakides, in Ue tra 4,9 per cento e 20,7 per cento adulti hanno ricevuto prima dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli Stati membri dell'Unione europea, tra il 4,9 per cento e il 20,7 per cento della popolazione adulta ha ricevuto una prima dose di vaccino e c'è bisogno che questi tassi aumentino rapidamente, soprattutto con l'emergere di varianti più trasmissibili, e che vengano utilizzate tutte le dosi disponibili. Lo ha detto la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides, alla sessione plenaria del Comitato delle Regioni (CdR). "Finora ci siamo assicurati un ampio portafoglio comune di quasi 2,6 miliardi di dosi di vaccino per i cittadini europei, i nostri vicini e Paesi terzi. Ogni giorno vengono vaccinate più persone e stiamo intraprendendo azioni decisive per aumentare la produzione, la consegna e il lancio di vaccini in tutta l'Ue", ha detto. "In questo, la Commissione è guidata da tre principi d'oro: sicurezza, parità di accesso e stretta cooperazione in tutti gli Stati membri. È vero, abbiamo ancora molta strada da fare. Ma siamo determinati", ha aggiunto. "Negli Stati membri, tra il 4,9 per cento e il 20,7 per cento della popolazione adulta ha ricevuto una prima dose di vaccino. Abbiamo bisogno che questi tassi aumentino rapidamente, soprattutto con l'emergere di varianti più trasmissibili, e ci assicuriamo che vengano utilizzate tutte le dosi disponibili", ha sottolineato. (segue) (Beb)