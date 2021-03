Covid: Kyriakides, in Ue tra 4,9 per cento e 20,7 per cento adulti hanno ricevuto prima dose (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissaria ha evidenziato che le varianti "sono motivo di preoccupazione" e che bisogna "rispondere in modo rapido ed efficiente" sia per rilevarle sia per formulare, approvare e aumentare la produzione di nuovi vaccini per affrontarle. "Questa è la logica alla base dell'Incubatore Hera adottato di recente" che "aiuterà ad anticipare le gravi minacce transfrontaliere per la salute e identificare risposte efficaci, in modo da poter reagire rapidamente alle future emergenze sanitarie". Per Kyriakides, "Hera è una componente chiave delle nostre proposte per una forte Unione europea della Salute". La commissaria ha sottolineato che il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) avranno "mandati più forti". (segue) (Beb)