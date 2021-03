Covid: Kyriakides, in Ue tra 4,9 per cento e 20,7 per cento adulti hanno ricevuto prima dose (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Infine, la commissaria ha affrontato il tema del piano europeo per la lotta al cancro in Europa i cui obiettivi riguardano "le disuguaglianze nella cura del cancro" perché "esistono grandi differenze nella prevenzione e cura del cancro tra e all'interno degli Stati membri" e "queste disuguaglianze si riflettono nell'accesso ai programmi di prevenzione; nella rilevazione, diagnosi, trattamento e tassi di sopravvivenza; e in misure per offrire ai malati di cancro e ai sopravvissuti una migliore qualità della vita". In conclusione la commissaria ha sottolineato il ruolo del programma Eu4Health che "con un budget di 5,1 miliardi di euro darà un enorme contributo alla ripresa post Covid" e "ci aiuterà a costruire società più sane, a combattere le minacce sanitarie transfrontaliere e a rispondere efficacemente alle future crisi sanitarie, come parte di un'Unione europea della sanità futura e forte".