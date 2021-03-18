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ليبيا/ رئيس الوزراء اليوناني يقبل دعوة الدبيبة لزيارة ليبيا قريبا

طرابلس, 18 mar 10:45 - (Agenzia Nova) - أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قبول دعوة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لزيارة ليبيا قريبا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء اليوناني لتهنئة الدبيبة بتشكيل حكومته الجديدة، معبرا له عن تأييده لإجراء انتخابات نهاية العام.

وبحسب صحيفة "جريك سيتي تايمز" فإن اليونان تتطلع إلى إقامة اتصالات مع الحكومة الجديدة بمجرد توليها السلطة، لتعزيز العلاقات بين البلدين.

ومن الجدير بالذكر أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي كان سفيرا سابقا باليونان قبل أن يتم طرده عام 2019م كرد فعل تجاه المذكرة البحرية الليبية التركية.

واستقبل محمد المنفي، الأربعاء، في العاصمة الليبية طرابلس، الرئيس التونسي قيس سعيد كأول زيارة رئاسية إلى ليبيا بعد تولي السلطة الجديدة زمام الحكم فيها.

وانتخب ملتقى الحوار الليبي بجنيف في 5 فبراير الماضي سلطة جديدة موحدة مؤقتة للبلاد، تضم محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء. (نوفا)
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