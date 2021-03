Roma: litiga con la ex compagna e minaccia i poliziotti con un coltello, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Litiga con la ex compagna e, quando intervengono i poliziotti, li minaccia con un coltello. Per questi motivi, K.Z., serbo di 52 anni, è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato del IV Distretto San Basilio, per violenza, minacce aggravate e resistenza a pubblico ufficiale nonché denunciato per violazione di domicilio. L'uomo, armato di coltello, ha aggredito gli operatori di polizia intervenuti sul posto per una segnalazione di uomo molesto che stava litigando con la ex compagna, all'interno del campo nomadi. Dopo una breve colluttazione, lo straniero è stato disarmato ed immobilizzato. Durante il tragitto, ha continuato a minacciare e a colpire il veicolo, danneggiandolo con calci nell'intento di crearsi una via di fuga. (Rer)