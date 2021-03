Covid: presidente romeno Iohannis, nessun motivo per non utilizzare tutti i vaccini approvati dall'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono ragioni per cui non dovrebbero essere usati tutti i vaccini approvati a livello europeo: tutti i vaccini approvati dall'Unione europea sono vaccini sicuri. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, in una dichiarazione stampa nel contesto delle crescenti preoccupazioni in Europa sulla sicurezza del vaccino anti Covid-19 prodotto da AstraZeneca. Il presidente romeno ha anche invitato la popolazione a conformarsi alle misure anti Covid e ha annunciato che saranno prese "misure tempestive" nelle aree in cui la situazione epidemiologica lo richiede. "Purtroppo stiamo affrontando un'altra fase di crescita, visibile nel numero di infezioni segnalate quotidianamente e abbiamo una crescente pressione sui reparti di terapia intensiva. Questa nuova ondata potrebbe essere l'ultima, dato che il processo di vaccinazione è in pieno svolgimento e il numero di persone vaccinate aumenta di giorno in giorno", ha dichiarato Iohannis. (segue) (Rob)