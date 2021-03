Covid: presidente romeno Iohannis, nessun motivo per non utilizzare tutti i vaccini approvati dall'Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente romeno, "la situazione è ancora sotto controllo, ma le cose possono cambiare rapidamente in modo negativo. Ci vogliono responsabilità e un nuovo sforzo nazionale adesso - ha detto -. La possibilità di sbarazzarsi della pandemia si avvicina ogni giorno di più e non possiamo rinunciare alla prudenza in questo momento. Gli unici metodi che hanno dimostrato scientificamente di essere in grado di fermare la pandemia sono le misure restrittive e l'immunizzazione di una parte significativa della popolazione", ha dichiarato Iohannis. (segue) (Rob)