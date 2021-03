Covid: presidente romeno Iohannis, nessun motivo per non utilizzare tutti i vaccini approvati dall'Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo prendere decisioni informate, che si basano sulle raccomandazioni degli specialisti, e finora non ci sono ragioni per cui non dovremmo usare tutti i vaccini approvati a livello europeo - ha ribadito il presidente della Romania -. Fino a quando non raggiungeremo l'immunità di gruppo attraverso la vaccinazione, dovremo adottare misure puntuali, misure applicate dove la situazione epidemiologica lo richiede, al fine di indebolire la pressione sugli ospedali. Rimaniamo vigili e prudenti e in questo modo aiutiamo, appunto, i nostri cari", ha concluso il presidente Iohannis. (Rob)