- "L'impressione è che il decreto sostegni sia oggettivamente insufficiente. Le perdite si stanno cumulando da troppo tempo e questo andrebbe tenuto in considerazione aumentando la quota ristorata. Se perdi il 33 per cento del business per due mesi o per un anno non è la stessa cosa". Lo dichiara in una nota Carlo Calenda, leader di Azione. (Com)