Covid: Mulè, memoria non è reale se non è condivisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La memoria "non è reale se non è condivisa". Lo ha affermato il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, primo firmatario della legge che istituisce per il 18 marzo la Giornata nazionale in memoria delle vittime di Covid, a margine della cerimonia di deposizione di una corona di alloro presso il Policlinico militare di Roma 'Celio' alla presenza del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini e del sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, accolti dal generale Portolano, comandante del Coi e dal generale Mammana, direttore del Celio. "La Giornata nazionale in ricordo delle vittime di Covid serve ad onorare la memoria di chi ha perso la vita a causa del Covid - ha aggiunto Mulè - ma non si ferma a questo, è uno stimolo ad andare avanti, a guardare al futuro con speranza e fiducia".(Rin)