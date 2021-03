© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mamme, papà, fratelli, sorelle, amici: questa pandemia ha portato via tanti nostri cari, tanti nostri connazionali. Un anno fa le immagini che sconvolsero l'Italia, divenute simbolo di una fase drammatica per la nostra nazione. Non dimentichiamo". Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in occasione della Giornata nazionale per le vittime del Covid.(Rin)