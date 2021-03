© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un pensiero commosso ai centomila connazionali che ci hanno lasciato per colpa del Covid. Li ricordiamo nei nostri cuori. E chiediamo di accelerare sui vaccini: ogni giorno sprecato significa più morti, più dolore". Lo scrive su Facebook il leader di Italia viva, Matteo Renzi in occasione della Giornata nazionale per le vittime del coronavirus. (Rin)