- Sono indelebili le immagini di Bergamo di un anno fa: "Siamo vicini all’Italia e ai bergamaschi in questo momento di ricordo e di lutto". Lo ha dichiarato l'ambasciatore tedesco in Italia, Viktor Elbling, oggi in occasione della Giornata in ricordo delle vittime del Covid-19. (Res)