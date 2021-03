Imprese: Ericsson, sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa fra obiettivi per l'ambiente e la società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia, che si è diffusa a livello globale, ha contribuito in maniera rilevante ad accelerare il processo di digitalizzazione in tutto il mondo e, nell'ultimo anno, le tecnologie digitali hanno mostrato tutto il loro potenziale nel provare a risolvere sfide importanti per tutti, come il cambiamento climatico e l'inclusione digitale. Nel nuovo report annuale sulla Sostenibilità e la Responsabilità sociale d'impresa, Ericsson illustra il modo in cui crea valore, concentrandosi su tre pilastri della sostenibilità: business responsabile, sostenibilità ambientale e inclusione digitale. Lo riferisce un comunicato stampa della compagnia svedese. "Nel 2020, ci siamo focalizzati sulla salvaguardia della sicurezza dei nostri lavoratori e sul funzionamento delle reti dei nostri clienti in tutto il mondo" afferma Heather Johnson, Head of Sustainability and Corporate Responsibility di Ericsson. "Circa 85.000 dei nostri dipendenti hanno iniziato a lavorare in smart-working e nonostante queste e altre sfide, causate dalla pandemia, siamo orgogliosi dei progressi compiuti verso il raggiungimento dei nostri ambiziosi obiettivi in termini di sostenibilità e del nostro lavoro per condurre gli affari in modo responsabile, colmare il divario digitale e fornire soluzioni concrete in ambito climatico", ha detto. (segue) (Com)