Imprese: Ericsson, sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa fra obiettivi per l'ambiente e la società (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sostenibilità e la responsabilità sociale d'impresa sono da tempo al centro della strategia e della cultura di Ericsson per guidare la trasformazione del business e creare valore per gli stakeholder. Il lavoro dell'azienda svedese in quest'area è particolarmente importante per tre ragioni principali: guadagnare la fiducia dei dipendenti, dei clienti e di altri stakeholder chiave; sostenere la fornitura di prodotti e soluzioni innovative ed efficienti dal punto di vista energetico; migliorare le prestazioni e l'efficienza delle operazioni e della catena di valore di Ericsson. "La chiave del successo delle nostre prestazioni aziendali è legata al raggiungimento dei nostri ambiziosi obiettivi e programmi di sostenibilità" ha dichiarato Ronnie Leten, presidente del Board del Gruppo Ericsson. "Una forte attenzione al business responsabile e alla sostenibilità genera valore per Ericsson, per i nostri clienti e per la comunità". (segue) (Com)