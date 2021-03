Imprese: Ericsson, sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa fra obiettivi per l'ambiente e la società (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 Ericsson ha posto solide basi in termini di pratiche aziendali responsabili focalizzando la sua attenzione sulla riduzione dei rischi per la salute, la sicurezza e il benessere. Rafforzando ulteriormente il proprio impegno: l'azienda ha anche fissato un nuovo obiettivo, che prevede zero vittime e zero giornate lavorative perse per incidenti entro il 2025. A livello interno, Ericsson ha fatto registrare una riduzione del 57 per cento delle emissioni di carbonio, superando già nel 2020 gli obiettivi prefissati al 2022, proseguendo attivamente lungo il percorso per diventare carbon neutral entro il 2030; il numero degli incidenti gravi riguardanti i propri dipendenti e quelli dei fornitori è diminuito del 43 per cento nel 2020, raggiungendo in anticipo e superando l'obiettivo della riduzione del 30% entro il 2022; il portafoglio di prodotti 5G è risultato 6.6 volte più efficiente a livello energetico rispetto a quello del 4G, a parità di dati trasferiti – e l'obiettivo è quello di diventare 10 volte più efficienti entro il 2022. (segue) (Com)