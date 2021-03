Imprese: Ericsson, sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa fra obiettivi per l'ambiente e la società (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 Ericsson si è confermata un punto di riferimento nell'ambito dell'azione globale per il clima. L'azienda ha mostrato come un approccio mirato a livello di rete possa aiutare ad abbattere la curva del consumo energetico relativo alle reti mobili e come le soluzioni digitali possano ridurre le emissioni di carbonio del 15 per cento entro il 2030, in settori come il trasporto e il manifatturiero. Non solo, l'azienda ha ribadito il proprio impegno attraverso l'iniziativa "1,5°C Supply Chain Leaders" per aiutare i fornitori a dimezzare le proprie emissioni prima del 2030 e supportare la definizione di un target per i fornitori strategici e ad alte emissioni nel fissare i propri obiettivi climatici allineati a 1,5°C entro il 2025. Inoltre, nel corso del 2020 Ericsson ha siglato una partnership triennale con Unicef per aiutare a mappare la connettività scolastica in 35 paesi entro la fine del 2023: in questo modo ha posto le basi per poter collegare ogni scuola a Internet entro il 2030, passo concreto per colmare il digital gap. La partnership rientra nella strategia dell'azienda che mira a consentire a ulteriori 500 milioni di persone nel mondo di usufruire di connessione mobile broadband entro il 2024: dal 2019 il numero delle persone connesse è già cresciuto di 188 milioni. Il report sulla sostenibilità e la responsabilità social d'impresa di Ericsson, garantito esternamente da una terza parte indipendente, fa parte della relazione annuale dell'azienda e viene redatto in conformità con i GRI Sustainability Reporting Standards e con il quadro generale dei Principi guida su impresa e diritti umani delle Nazioni Unite. (Com)