Covid: Sisto, memoria è anche stimolo a ripartire

- Il coronavirus è "una tragedia dell'umanità destinata a segnare le nostre vite. La Giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia, spinta dall'iniziativa di Giorgio Mulè, non è solo un modo per ricordare ciò che è accaduto e che sta accadendo, ma anche un impulso a moltiplicare gli sforzi per ripartire insieme". Lo ha detto a Skytg24 il deputato di Forza Italia e sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto. "Tutti, all'improvviso, ci siamo dovuti abituare a una nuova quotidianità: la vita di oggi è un'altra vita. La nostra grande scommessa è potere riprendere il contatto, fisico e psicologico, con la normalità e dare al Paese, con competenza e misura, una nuova speranza", ha concluso. (Rin)