Libia: primo ministro greco Mitsotakis accetta invito per visita ufficiale a Tripoli

- Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha accettato l'invito del primo ministro del governo di unità nazionale libico, Abdulhamid Dabaiba, a visitare presto la Libia. Ciò è avvenuto durante una telefonata del premier greco all'omologo libico per congratularsi con Dabaiba per la formazione del nuovo governo, esprimendo sostegno allo svolgimento delle elezioni previste a fine anno in Libia. Secondo il quotidiano "Greek City Times", "la Grecia non vede l'ora di stabilire contatti con il nuovo governo per rafforzare le relazioni tra i due paesi". Il capo del Consiglio di presidenza libico, Mohammed Menfi, era ambasciatore in Grecia prima di essere espulso nel 2019 in risposta al memorandum libico-turco firmato dal precedente Governo di accordo nazionale libico (Gna). Ieri Menfi ha ricevuto nella capitale libica, Tripoli, il presidente tunisino, Kais Saied, nella prima visita di un capo di Stato in Libia dopo che l'insediamento delle nuove autorità. (Lit)