Covid: 727.782 morti in America latina (9)

- Con 75.138 casi di contagio e 740 morti, l’Uruguay continua ad essere uno dei paesi in cui la pandemia risulta essere più sotto controllo. Il governo dell’Uruguay ha deciso di riaprire parzialmente le sue frontiere a partire dal 1 febbraio dopo la chiusura totale che era stata decretata a partire dal 20 dicembre fino al 6 gennaio dapprima e poi prorogata fino a tutto il 31 gennaio. La decisione, afferma il governo, viene presa considerando che, grazie alle misure adottate in precedenza, non si è raggiunto il picco di casi critici che si temeva. In Paraguay si registrano 185.888 casi e 3.588 decessi. Dopo aver contenuto in modo efficace la pandemia nei primi mesi, il paese attraversa in queste settimane la sua fase più critica con le strutture ospedaliere sotto pressione e un parco vaccini ancora molto esiguo. Entrano in vigore, fino al 4 aprile, nuove e più severe misure restrittive: coprifuoco notturno, stop alle lezioni in presenza in scuole e università, così come le riunioni e le attività sportive. Il controllo del rispetto delle nuove disposizioni è affidato a polizia e Forze armate. (Abu)