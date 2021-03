Imprese: nuovo presidente di Danone Schnepp conferma strategia del gruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un video inviato ai dipendenti, il nuovo presidente di Danone, Gilles Schnepp, ha spiegato che la strategia del gruppo "non cambierà". Lo riferisce in esclusiva il quotidiano "Le Figaro", ricordando che Schnepp ha recentemente preso in mano le redini dell'azienda succedendo a Emmanuel Faber. "Non vedrete grandi cambiamenti nel vostro lavoro quotidiano", ha detto il dirigente, confermando l'attuazione del piano "Local First" concepito da Faber. "Pensiamo che renderà Danone più forte, che gli permetterà di accelerare la sua crescita e la creazione di valore. Infine, libererà nuove risorse da reinvestire ni nostri marchi e nei nostri piani commerciali. È l'obiettivo", ha detto il presidente. (Frp)