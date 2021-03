© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Madri, padri, nonni, sorelle e fratelli, figli, amici: il Covid ha scavato un vuoto immenso nei nostri affetti. Una frattura nel tessuto sociale delle comunità. Noi non vi dimenticheremo. Onoreremo il vostro ricordo, combattendo uniti per sconfiggere il virus e per ricostruire speranza e futuro". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. (Rer)