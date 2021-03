Spagna-Nord Macedonia: ministro Esteri Osmani in visita a Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Macedonia del Nord, Bujar Osmani, si trova oggi in visita ufficiale in Spagna. Nel corso della giornata è previsto un incontro con l'omologa di Madrid, Arancha Gonzalez Alaya, presso la sede del dicastero degli Esteri spagnolo. Il ministro macedone ha avviato stamane la visita con un incontro con Maria Aurora Mejia Errasquin, direttrice del dipartimento per l'Unione europea all'interno dell'ufficio del premier spagnolo Pedro Sanchez. "All'incontro di oggi con Maria Aurora Mejia Errasquin, direttrice per l'Ue presso il gabinetto del premier Sanchez, (ho) sottolineato che le prospettive europee della Macedonia del Nord muovono attraverso numerose traiettorie e Madrid è un punto molto importante nel percorso. (Ho) ricevuto molte parole di sostegno e messaggi importanti per noi", ha scritto Sanchez su Twitter. (Seb)