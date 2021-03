Ue: Eurostat, a gennaio surplus commerciale area euro 6,3 miliardi di euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel gennaio 2021, dopo la fine del periodo di transizione, sia le esportazioni dell'Ue che le importazioni dal Regno Unito sono diminuite in modo significativo (rispettivamente del 27,4 per cento e del 59,5 per cento). A gennaio 2021, rispetto a gennaio 2020, le esportazioni di merci extra-Ue sono diminuite per tutti gli Stati membri, ad eccezione di Ungheria (+1,1 per cento), Slovenia (+3 per cento), Estonia (+6,5 per cento) e Lituania (+11,7 per cento). Le maggiori diminuzioni si sono registrate a Cipro (-45,8 per cento) e in Bulgaria (-22,5 per cento). Per quanto riguarda le importazioni extra-Ue, il quadro è simile. Nel gennaio 2021 rispetto a gennaio 2020, tutti gli Stati membri hanno registrato cali significativi, ad eccezione di Lussemburgo (+0,5 per cento), Lettonia (+2,1 per cento) ed Estonia (+33 per cento). I maggiori cali complessivi sono stati osservati a Malta (-69,7 per cento) e in Portogallo (-34,9 per cento). (Beb)