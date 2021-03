Germania: operazione di polizia a Brema, quattro arresti tra cui un investigatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un investigatore dell'Ufficio di polizia criminale di Brema, sospettato di corruzione, è tra i quattro arrestati oggi dalla polizia nella città-Stato. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, le forze dell'ordine hanno effettuato perquisizioni in oltre 20 tra appartamenti e locali commerciali. Le indagini sono iniziate a seguito delle rivelazioni di un informatore anonimo. In particolare, il funzionario dell'Ufficio di polizia criminale di Brema è accusato di corruzione, frode commerciale e violazione di segreto d'ufficio. L'inchiesta riguarda, inoltre, una clan criminale yazida originario della Turchia, il traffico di droga, nonché un imprenditore sospettato di riciclaggio di denaro. (Geb)