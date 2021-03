Regno Unito: Covid, annunciati rallentamenti campagna vaccinale per ritardi in India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un atteso ritardo nelle forniture di vaccini anti-Covid nel Regno Unito il prossimo mese sarebbe dovuto a ritardi nella consegna di cinque milioni di dosi di vaccino AstraZeneca prodotte in India. La spedizione, prodotta dal Serum Institute in India, è stata ritardata di quattro settimane. L'Nhs (il sistema sanitario britannico) ha avvisato i medici di base e i centri di vaccinazione della riduzione nelle forniture nel mese di aprile, richiedendo che non vengano prese nuove prenotazioni per il mese ma assicurando che tutti coloro che hanno già preso un appuntamento saranno vaccinati. Il ministro della Salute britannico Matt Hancock ha affermato nella serata di ieri che il Regno Unito è "in anticipo sulla tabella di marcia" nell'offrire la prima dose di vaccino a tutti gli over 50 entro il 15 aprile, e comunque entro maggio. (Rel)