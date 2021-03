Turchia: Usa, "preoccupanti" mosse contro partito filo-curdo Hdp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti seguono “da vicino” gli eventi recenti verificatisi in Turchia in relazione al Partito democratico del popolo (Hdp), formazione progressista e filo-curda di opposizione al presidente Recep Tayyip Erdogan, tra cui la rimozione del deputato Faruk Gergerioglu e la causa intentata dal procuratore della Cassazione di Ankara per lo scioglimento del partito. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato di Washington. “Gli Stati Uniti stanno seguendo da vicino gli eventi in Turchia, incluse le preoccupanti mosse del 17 marzo per privare il deputato Omer Faruk Gergerioglu del suo seggio parlamentare”, si legge nella nota, a firma del portavoce Ned Price. “Stiamo anche monitorando l’avvio di sforzi per la dissoluzione del Partito democratico del popolo, decisione che sovvertirebbe ingiustamente la volontà degli elettori turchi, minerebbe ulteriormente la democrazia in Turchia e negherebbe a milioni di cittadini turchi la loro rappresentanza eletta”, prosegue il comunicato. “Facciamo appello al governo della Turchia affinché rispetto la libertà di espressione, in linea con le tutele della costituzione turca e con gli obblighi internazionali del Paese”, conclude la nota. (segue) (Nys)