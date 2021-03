Turchia: Usa, "preoccupanti" mosse contro partito filo-curdo Hdp (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Successivamente, sempre nella giornata di ieri, il procuratore capo della Corte suprema d’appello della Turchia, Bekir Sahin, ha intentato una causa presso la Corte costituzionale per chiedere lo scioglimento dell’Hdp. Nell’atto, inviato anche alla stessa Corte suprema, il procuratore accusa il partito di essere “colluso con il gruppo terroristico Pkk” e di “mirare a distruggere l’unità del popolo e dello Stato”. In una dichiarazione ripresa dal quotidiano turco “Daily Sabah”, Sahin afferma che “la mancata condanna del terrorismo” da parte di un partito può bastare da sola come giustificazione per il suo scioglimento da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo. L’ex co-presidente dell’Hdp, Selahattin Demirtas, due volte candidato alla presidenza turca (nel 2014 e nel 2018), si trova in carcere in attesa di giudizio dal novembre 2016 perché accusato di terrorismo in nome di presunti legami fra il suo partito e il Pkk. (Nys)