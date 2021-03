Roma: Allegretti, 24 marzo sarà acceso faro del Gianicolo in ricordo desaparecidos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il prossimo 24 marzo 2021 sarà acceso alle ore 19 il mitico faro del Gianicolo in commemorazione dei desaparecidos e delle vittime della "guerra sucia", la guerra sporca condotta dal regime di Videla e dei generali in Argentina fra il 1976 e il 1983 con l'appoggio e la complicità della Cia, esattamente come richiesto nella mia mozione che a maggioranza abbiamo approvato nei mesi scorsi in Assemblea Capitolina". Lo scrive in un post su Facebook il consigliere capitolino del Movimento 5 stelle Roberto Allegretti. "Un capitolo vergognoso di storia contemporanea che ha visto coinvolti nelle sparizioni anche molti cittadini romani e italiani e che tuttora grida rabbia e giustizia: accendiamo su uno dei colli più belli e significativi di Roma questa luce di speranza sul mondo, in un periodo attuale per altri versi tanto buio, proprio per affermare, oggi come ieri, contro tutte le dittature, visibili e meno visibili, ora e sempre resistenza", conclude Allegretti. (Rer)