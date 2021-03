Recovery: Fico, strumento decisivo per interventi settore sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza è uno strumento decisivo in questa direzione prevedendo l’utilizzo delle risorse anche per interventi specifici nel settore della salute". Queste le parole del presidente della Camera, Roberto Fico, in un videomessaggio per la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. "Serve una visione lungimirante che, facendo tesoro della dolorosa esperienza che stiamo vivendo, possa efficacemente affrontare e vincere le sfide che ci attendono", aggiunge. "Ai familiari delle vittime - conclude il presidente della Camera - voglio esprimere la più profonda vicinanza e rivolgere un affettuoso abbraccio".(Rin)