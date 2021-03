Ue: Lagarde (Bce), rischi stime di crescita eurozona più equilibrati, restano rischi a breve termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rischi relativi alle prospettive di crescita dell'area dell'euro nel medio termine sono più equilibrati grazie a migliori prospettive per l'economia globale. Lo ha detto la governatrice della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, nella sua dichiarazione introduttiva all'audizione della commissione economia del Parlamento europeo. “Permangono rischi al ribasso nel breve termine a causa della diffusione del virus e delle implicazioni per le condizioni economiche e finanziarie”, ha spiegato Lagarde. “La giornata di oggi segna il primo anniversario della riunione straordinaria del Consiglio direttivo durante la quale abbiamo deciso di avviare il programma di acquisto di emergenza pandemica (Pepp). Stando al punto in cui ci troviamo oggi, la situazione economica appare ora più brillante di quanto non fosse allora e possiamo aspettarci che migliori nel 2021. Nel breve termine, tuttavia, le prospettive economiche per l'area dell'euro rimangono circondate da incertezza a causa delle dinamiche di la pandemia e la velocità delle campagne di vaccinazione”, ha spiegato Lagarde. “Il grave impatto che la pandemia continua a riscontrarsi non solo sull'economia, ma su tutti gli aspetti della vita di molti europei, non ci permette di ‘celebrare’ l'anniversario del Pepp. È tuttavia importante guardare indietro e riconoscere con orgoglio i nostri sforzi collettivi per proteggere i cittadini europei da risultati ancora peggiori”, ha spiegato la governatrice. (Beb)