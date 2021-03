Libia: capo di Stato maggiore uscente viola decreto premier Dabaiba su nomine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante il decreto numero 2 del governo di unità nazionale, che vieta ai ministri e funzionari dei precedenti esecutivi di effettuare nomine, Muhammad al Haddad, capo di Stato maggiore del Governo uscente di accordo nazionale libico (Gna), ha emesso un decreto che nomina M'hamed Gogil, capo di Stato maggiore dell'Aviazione. Al Haddad ha effettuato la nomina nonostante il divieto del Comitato militare "5 + 5" di avviare avvicendamenti ai vertici delle Forze armate fino a quando l'istituzione militare non sarà unificata. Dabaiba ha emesso un decreto che revoca decine di provvedimenti per nuove nomine avviati in alcuni ministeri del Governo di accordo nazionale e del governo libico non riconosciuto della Cirenaica.(Lit)