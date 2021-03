Roma: Raggi, entro la fine dell'anno pianteremo più di 2.500 alberi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Entro la fine dell’anno pianteremo a Roma più di 2.500 alberi. Si tratta di un intervento record per il verde della nostra città: parliamo di un appalto da 1,4 milioni di euro". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Ieri abbiamo messo i primi nuovi alberi nel parco di via del Calice, nel quartiere Statuario-Capannelle. Un parco che conosco molto bene: si trova proprio davanti alla casa dove abitavano i miei nonni. Ho ripensato a quando venivo qui da piccola a trovarli. E di come il quartiere si sia trasformato negli anni. Da oggi questo parco è ancora più bello. Piantando nuovi alberi in tutta la città vogliamo rendere più belli e più verdi i nostri quartieri", conclude la prima cittadina di Roma. (Rer)