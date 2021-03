© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si deve dimenticare chi ha perso la vita per il Covid per ritrovare fiducia e speranza. Così su Twitter il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, ricordando la Giornata nazionale delle vittime del Covid. "Oggi l'Italia ricorda le vittime del Covid. L'anno più lungo della nostra vita, il più buio per chi ha perso una persona cara. Non dimenticare, ritrovare fiducia e speranza", ha scritto. (Beb)