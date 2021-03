Germania: ricavi settore ospitalità crollati del 70 per cento annuo a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio scorso, il settore dell'ospitalità della Germania ha subito un crollo dei ricavi del 70 per cento su base annua. Rispetto al mese precedente, il fatturato del comparto è aumentato del 3,3 per cento. È quanto si apprende dai dati diffusi dall'Ufficio federale di statistica (Stba). A determinare la picchiata di gennaio è il blocco generale per il contenimento del coronavirus, in vigore in Germania dal 16 dicembre 2020 al 28 marzo prossimo. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, a essere particolarmente colpiti sono stati i fornitori di alloggi, il cui fatturato ha raggiunto soltanto il 16 per cento dei livelli di gennaio 2020. Per la ristorazione, il dato è del 37 per cento. (Geb)