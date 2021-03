Covid: Figliomeni (Fd'I), Giornata nazionale vittime non diventi solita retorica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nella giornata di ieri il Senato ha approvato la legge che istituisce il 18 marzo la Giornata nazionale in memoria delle vittime di Covid-19. Tutti noi ancora abbiamo negli occhi le immagini strazianti che, esattamente un anno fa, giungevano da Bergamo con la colonna di mezzi dell'esercito che lasciava la città orobica con le bare delle vittime di questa dolorosa pandemia". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea capitolina. "Ogni anno, in questo giorno, ci fermeremo a ricordare gli oltre centomila connazionali che non ci sono più, stringendoci idealmente in un abbraccio alle loro famiglie che, fra l’altro, non hanno neppure potuto salutarli degnamente. Sarà un giorno simbolico per il Paese che attraverserà i confini del tempo e della memoria. E nel ricordo di chi non c’è più dovremo mantenere alta la guardia affinché quelle vittime non siano state inutili, come gli sforzi di chi ogni giorno combatte per la vita, propria e altrui, negli ospedali. Le Istituzioni, però, si attivino anche a favore di quelle persone devastate dalla crisi economiche perché, purtroppo, non si muore soltanto a causa del virus”. (Com)