Ue: Lagarde (Bce), Pil reale eurozona potrebbe contrarsi nuovamente in primo trimestre 2021

- Il prodotto interno lordo reale nell’area dell’eurozona si dovrebbe contrarre ancora nel primo trimestre del 2021 dopo una contrazione dello 0,7 per cento nel quarto trimestre del 2020. Lo ha detto la governatrice della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, nella sua dichiarazione introduttiva all'audizione della commissione economia del Parlamento europeo. “La ripresa della domanda mondiale e misure fiscali aggiuntive sostengono l'attività mondiale e dell'area dell'euro. Allo stesso tempo, i tassi di infezione persistentemente elevati da coronavirus, la diffusione di mutazioni virali e l'estensione e il rafforzamento associati delle misure di contenimento continuano ad avere un impatto negativo sull'attività economica dell'area dell'euro”, ha detto Lagarde. “Guardando al futuro, le campagne di vaccinazione in corso, insieme al graduale allentamento delle misure di contenimento, sostengono l'aspettativa di una ferma ripresa dell'attività economica nella seconda metà del 2021. A medio termine, prevediamo la ripresa della domanda, poiché le misure di contenimento verranno revocate, e ci saranno condizioni di finanziamento favorevoli e un orientamento fiscale espansivo”, ha aggiunto la governatrice. Questa valutazione, secondo Lagarde, “si riflette anche nelle proiezioni macroeconomiche della Bce di marzo per l'area dell'euro, che prevedono una crescita annua del Pil reale al 4,0 per cento nel 2021, del 4,1 per cento nel 2022 e del 2,1 per cento nel 2023, sostanzialmente invariata rispetto a Proiezioni macroeconomiche di dicembre”. (Beb)